V tem predbožičnem času je nedvomno najlepše, če Evropo pobeli sneg. In očitno se bo to tudi zgodilo. Snega bomo deležni tudi v Sloveniji. Snežilo bo predvsem v petek popoldan in v noči na soboto, a količina padavin bo kljub napovedim menda precej majhna. Nekako takole gre, v petek bo v večjem delu Slovenije oblačno. Na Primorskem bo občasno delno jasno. Občasno bo ponekod v notranjosti Slovenije ...