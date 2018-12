Celjske košarkarice v zadnjem krogu do prve zmage Ekipa Košarkarice Cinkarne Celje so v tekmi zadnjega, 6. kroga evropskega pokala v skupini H premagale Ružomberok s 70:67 (23:18, 50:30, 64:48). Celjanke so v šestem poskusu zabeležile prvo zmago.



