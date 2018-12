Namesto Jožeta Dimnika v nadzorni svet Eko sklada Erik Potočar Energetika.NET Vlada je na včerajšnji seji za člana nadzornega sveta Eko sklada imenovala Erika Potočarja, in sicer kot predstavnika ministrstva za infrastrukturo (MzI), so sporočili po seji vlade. Potočar bo v nadzornem svetu nadomestil razrešenega člana, in sicer do 21. junija 2021.

