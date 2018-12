Dominantni, kot že dolgo niso bili Sportal Z naskokom najbolj zadovoljni so lahko po prvem delu Prve lige Telekom Slovenije pri Mariboru, rekorderju po številu naslovov, ki lovi 15. prvenstveno zvezdico in je na zelo dobri poti, da jo tudi ulovi. Vijoličasti so z naskokom najboljše moštvo prvega dela prvenstva.

