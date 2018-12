Dobri časi gredo h koncu, rezerv pa ni Primorske novice Fiskalni svet vlado opozarja, da za leto 2019 načrtuje za 270 milijonov evrov previsoko proračunsko porabo. To so prebrali iz vladnih načrtov za pripravo proračunov do leta 2020. Če bo vlada svoje načrte uresničila v rebalansu proračuna 2019, se bo Slovenija po dveh letih spet začela oddaljevati od proračunskega ravnovesja.

