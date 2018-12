Cerar v ZDA: Odnosi so zamrli, to je treba popraviti SiOL.net Zunanji minister Miro Cerar, ki se mudi na obisku v ZDA, je včeraj obiskal ameriški kongresa, kjer se je srečal tudi z demokratsko senatorko slovenkega rodu Amy Klobuchar. Danes se bo v State Departmentu sestal tudi z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, pred tem pa predvidoma s svetovalcem za nacionalno varnost ZDA Johnom Boltonom. To je porvi tovrstni obisk zunanjega ministra v ZDA po osmih letih.

