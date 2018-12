Ruska orožarska aktivistka Butina priznala krivdo sodelovanja v zaroti delovanja za Rusijo Dnevnik Ruska aktivistka za pravico do orožja 30-letna Maria Butina je na zveznem sodišču v Washingtonu priznala krivdo sodelovanja v zaroti delovanja za ruske interese v ZDA kot neregistrirana agentka, zaradi česar ji grozi največ do šest mesecev zapora in...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija

Vladimir Putin

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Miro Cerar

Anže Kopitar

Marjan Šarec