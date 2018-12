Črnogorski opozicijski poslanec Medojević po 14 dneh protiustavnega zapora zopet na prostosti Nova24TV Črnogorsko ustavno sodišče je razveljavilo zaporni kazni za poslanca opozicijske stranke Demokratična fronta Nebojšo Medojevića in Milana Kneževića. Medojević je tako včeraj zapustil zapor, Knežević pa parlament, kamor se je zatekel pred aretacijo. V stranki so pozdravili odločitev sodišča, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. 52-letnega Medojevića so 30. novembra obsodili na dva meseca zapora, ker […]

