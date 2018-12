Na OŠ Prestranek vrsta ukrepov zaradi legionele zurnal24.si Na osnovni šoli in v vrtcu Prestranek, ki ju obiskuje 257 otrok, vse od postavljenega suma in nato potrjene prisotnosti legionele v vodovodnem sistemu izvajajo vrsto ukrepov za zaščito otrok in zaposlenih.

Sorodno Oglasi Omenjeni Legionela

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Borut Pahor

Anže Kopitar

Peter Prevc