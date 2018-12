Umrl je novinar in urednik ter tudi odličen alpinist Ante Mahkota RTV Slovenija Pri starosti 82 let se je poslovil Ante Mahkota, fotoreporter in novinar, ki je bil odličen alpinist ter se je kot prvi Slovenec povzpel nad 7. 000 metrov nadmorske višine.

