Pijan ustavil na obvoznici, brez luči in s pretečeno registracijo 24ur.com 40-letniku se je na izolski obvoznici pokvaril avto, zato je ustavil na voznem pasu. Ni imel prižganih oči in ni bil označen. Policisti so ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja, vozilu pa je potekla registracija. Voznik je bil pijan.

