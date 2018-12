Na meji na podvozju tovornjaka našli iranskega državljana Dnevnik Policisti so med mejno kontrolo pregledali tovorno vozilo makedonskih registrskih oznak. Na podvozju priklopnega vozila so našli skritega premraženega državljana Irana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli, so sporočili s PU Novo mesto....

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška

Iran

Makedonija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Miro Cerar

Anže Kopitar

Borut Pahor

Boštjan Kline