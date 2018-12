Zaradi dehidracije v centru obmejnih oblasti umrla sedemletnica Dnevnik Sedemletnica iz Gvatemale je prejšnji teden z očetom in skupino drugih ljudi skušala ilegalno prečkati mejo med Mehiko in ZDA. Pridržale so jo obmejne oblasti. Ker deklica več dni ni jedla in pila, je nekaj ur po pridržanju umrla zaradi zastoja...

