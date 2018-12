Pahor slovenskim vojakom: Mednarodno okolje se še naprej poslabšuje SiOL.net Vodje kontingentov Slovenke vojske v mednarodnih operacijah in misijah so danes prek videokonference tradicionalno poročali vrhovnemu poveljniku, predsedniku republike Borutu Pahorju. Slednji je v pogovoru z njimi izrazil zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v mednarodnem okolju in hkrati ponos nad delom SV.

