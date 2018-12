Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) v poljskem Tychyju danes v zadnjem krogu premagala Ukrajino s 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) in si zagotovila prvo mesto ter napredovanje v višji kakovostni razred v letu 2019.



