Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis za spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0. Namenjen je spodbujanju razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa. Predvideno je sofinanciranje najmanj 11 projektov, je razvidno iz razpisa.