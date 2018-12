PETER PREVC po uspešni vrnitvi: Bili so slabši, kot najboljši na treningu, a zaradi tega ne bom izgu Ekipa Peter Prevc je brez težav opravil kvalifikacije za svojo prvo tekmo svetovnega pokala po poškodbi in operacijah gležnja. V Engelbergu, kjer je v sezoni 2015/16 dvakrat zmagal, je skočil 132 metrov in se kot šesti zanesljivo uvrstil na sobotno tekmo.



Več na Ekipa24.si

Sorodno































Oglasi