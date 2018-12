Slavje sodnika pri mariborskem županu bo presojala komisija za etiko in integriteto Dnevnik Sodni svet je komisijo za etiko in integriteto pozval, da se opredeli do ravnanja mariborskega sodnika, ki je pred leti kot preiskovalni sodnik podpisal odredbe zoper enega županskega kandidata, pri drugem pa se je udeležil slavja po volilni zmagi.

