Zaradi kosovske vojske Srbija zahtevala sklic nujne seje VS ZN Dnevnik Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes kosovskim Srbom sporočil, da jih bo Srbija zaščitila, če bo prišlo do zlorabe danes ustanovljene kosovske vojske. Preoblikovanje kosovskih varnostnih sil v vojsko je označil za protipravno in nezakonito...

Sorodno





























Oglasi