Na krovu letala pozabili človeško srce 24ur.com Letalo, ki je bilo na poti v Dallas, se je moralo vrniti v Seattle, ker so na krovu pozabili človeško srce, namenjeno presaditvi. Po 950 kilometrih poti so ugotovili, da je na krovu ostal tovor s človeškim organom. Presaditvi namenjeno človeško srce je lahko shranjeno od štiri do šest ur, zaradi napake pa so zapravili štiri ure, od tega tri v zraku. Kljub temu je srce še pravi čas prišlo na cilj.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Miro Cerar

Luka Dončić

Marjan Šarec

Janez Janša