Rumeni jopiči kljub Macronovim ukrepom danes znova na ulice SiOL.net Protestniki v rumenih jopičih, ki so sprva nasprotovali visokim cenam goriva, zdaj pa protestirajo proti francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, se bodo danes že peto soboto zapored odpravili na francoske ulice. Pobudniki so k protestom pozvali kljub ukrepom, ki jih je napovedal Macron, in napadu v Strasbourgu.

