Lojze Peterle v Kočevski reki ob spominu na dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski: “Tisti, k Nova24TV V Spominskem parku Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) v Kočevski Reki je danes ob 12. uri potekala posebna slovesnost, na kateri so obeležili prvi postroj Slovenske vojske in ga ob tem tudi ponazorili. Slovesnost je, v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) in Društva Moris, potekala v spomin na dan, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski. V programu […]

Sorodno



Oglasi