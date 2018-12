Pomagajmo 4-članski družini, ki je po požaru ostala brez strehe nad glavo Lokalec.si V stanovanjskem objektu na Bezeni v občini Ruše, ki ga je včeraj popoldan zajel požar, je živela štiričlanska družina, ki je sedaj ostala brez strehe nad glavo. Požar je uničil streho, poškodoval notranjost in le pred nekaj meseci obnovljeno fasado. Sicer so bili sinoči nastanjeni v ruškem hotelu Veter, a potrebujejo pomoč, najbolj obutev in […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Miro Cerar

Jakov Fak

Boštjan Kline

Peter Prevc