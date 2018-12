Prvo vlogo za letne pravice je še vedno treba oddati SiOL.net Vsi, ki prvič vlagajo vlogo za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno štipendijo in subvencijo malice in kosila, morajo še vedno oddati vlogo. Tistim, ki se jim katera od teh pravic izteče decembra in pozneje, pa za podaljšanje ni treba več vložiti vloge, ker bo o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti.

