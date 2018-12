Črnogorskega državljana, ki je pobegnil s sodišča, že prijeli SiOL.net S sodišča v Kopru je popoldne pobegnil 22-letni državljan Črne gore Selman Selmanović, ki pa so ga policisti že prijeli. Našli so ga v središču Kopra, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Črna gora Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Jernej Damjan