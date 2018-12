Alkohol na cesti je decembra v porastu 24ur.com December je glede alkohola na cestah med najbolj kritičnimi meseci leta. Vrstijo se zabave, nekateri pa, kljub kozarčku preveč, sedejo za volan. Kako nevarno je tako početje, so med obiskovalci stojnic in lokalov v praznični Ljubljani opozarjali prostovoljci zavoda Varna pot. Okoli 800 ljudi so v okviru akcije Čista nula, čista vest preizkusili z alkotesti, večina pa je napihala pod mejo.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Anže Lanišek

Žan Košir

Jernej Damjan