Film Hladna vojna Pawla Pawlikowskega je na 31. podelitvi evropskih filmskih nagrad v Sevilli opravičil vlogo favorita in prejel nagradi Evropske filmske akademije (EFA) za najboljši film in režijo. Slavil je še za scenarij in montažo, nagrajena pa je bila tudi glavna igralka Joanna Kulig.