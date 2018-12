Anže Semenič v Ruki blizu stopničk Sportal Na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v finski Ruki je bil najboljši Slovenec Anže Semenič na petem mestu. Četrto tekmo sezone celinskega pokala je zmagal Norvežan Robin Pedersen, ki je svoji državi priskakal dodatno kvoto, do nje so prišli še Poljaki in Nemci.

Sorodno































Oglasi