V Celju zagorela tri vozila Dnevnik V Celju pa so na Prijateljevi ulici ponoči okoli 2. ure zagorela tri osebna vozila. Požar je zajel tudi nadstrešek na bližnjem objektu. Gasilci so preventivno evakuirali štiri stanovalce, požar so pogasili in večstanovanjski objekt preventivno...

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Alenka Čebašek

Janez Janša

Milan Kučan