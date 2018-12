Žalovanje v Stuttgartu: kapetanu moštva na tribuni umrl oče 24ur.com Na tekmi nemške Bundeslige so zmago slavilli nogometaši Stuttgarta, ki so premagali Herho, vendar pa je bil izid v drugem planu. Oče kapetana domačega moštva Christiana Gentnerja se je po tekmi zgrudil na tribunah stadiona in kljub zdravniški pomoči umrl.

