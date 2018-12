V BiH ponekod več kot pol metra snega SiOL.net Nekatera območja na Balkanu je te dni zajelo obilno sneženje. Marsikje je neprekinjeno snežilo več kot 24 ur, največ težav pa je ujma povzročila na območju Sarajeva in Bijeljine na vzhodu BiH, kjer je ponekod zapadlo več kot pol metra snega. V občinah Konjic in Jablanica so v soboto zvečer razglasili celo naravno nesrečo, je poročal Tanjug.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina

Hrvaška

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Peter Prevc

Jernej Damjan

Matjaž Markič