Zgodovinski dan za francoski rokomet, Pariz proslavlja zlate junakinje SiOL.net Francoska ženska rokometna reprezentanca je v finalu evropskega prvenstva izkoristila prednost domačega igrišča in pred 20 tisoč bučnih navijačev v pariški dvorani Bercy premagala Rusijo (24:21). S tem so se gostiteljice maščevale olimpijskim prvakinjam za poraz v skupini, kjer so bile boljše tudi od Slovenije. Bronasto odličje so osvojile Nizozemke.

Oglasi Omenjeni Evropsko prvenstvo v rokometu

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Miro Cerar

Bogdan Gabrovec

Robert Kranjec