Kdaj bomo na delu lahko videli Lindsey Vonn? Američani razkrivajo: To je naša želja in tudi njen nač Ekipa Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn načrtuje vrnitev na tekme svetovnega pokala januarja, je povedal vodja ameriške ekipe Paul Kristofic med tekmami v Val Gardeni; 34-letna Američanka si je poškodovala koleno med padcem na treningu 19. novembra in odtlej ni mogla tekmovati.



