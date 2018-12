Dončić le priznal: Mislil sem, da me bo izbral Sacramento 24ur.com Slovenski košarkar Luka Dončić je po porazu Dallasa s Sacramentom (113:120) ameriškim novinarjem v garderobi priznal, da je pričakoval, da ga bodo na letošnjem naboru izbrali Sacramento Kings. "Res je, to sem pričakoval. Še posebej zato, ker so prišli v Madrid, kjer smo skupaj večerjali. A na koncu se to ni zgodilo," je povedal Dončić.

