Pri prenovi novomeškega Glavnega trga zaključna gradbena dela Dnevnik V novomeškem središču, katerega prenove se je Mestna občina Novo mesto lotila pred dobrim letom, izvajalci nadaljujejo zaključna gradbena dela na Glavnem trgu. Ta bo do konca tedna za pešce prehoden do vodnjaka in nared za prednovoletni sejem in...

