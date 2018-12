Umrl je ustanovitelj aplikacij vine in hq trivia Colin Kroll Dnevnik Umrl je ustanovitelj aplikacije vine in soustanovitelj aplikacije hq trivia Colin Kroll. Newyorška policija ga je v nedeljo našla nezavestnega v njegovem stanovanju na Manhattnu. Za mrtvega so ga razglasili že na prizorišču. Star je bil 34 let. alp

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Goran Dragić