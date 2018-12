46-letni Kasai praznuje 30 let smučarskih skokov Moški svet Japonski smučarski skakalec danes praznuje 30. obletnico svojega prvega nastopa v svetovnem pokalu. Davnega 17. decembra 1988 je prvič dobil priložnost v domačem Sapporu in zasedel 34. mesto. Tudi po treh desetletjih Japonec pri 46 letih še ni izgubil motivacije za vrhunski šport in nastopa v 40. sezoni svetovnega pokala Mednarodne smučarske zveze.

