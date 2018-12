V Sloveniji imamo 121 Božičkov, 38 Miklavžev in 817 Rudolfov 24ur.com Ste vedeli, da je med Slovenci, ki so rojeni na zadnji dan leta, najpogostejše ime Silva (164), Silvo (78) in Silvester (78)? Nasploh je december precej specifičen mesec v letu – tudi kar se imen tiče. V tem času je na svet namreč prijokalo še posebej veliko Štefanov, Miklavžev in Nikolajev ter Silvij, Nikolaj in Štefk.

