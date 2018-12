Ker so zmagovalcu Toura ukradli pokal, so mu zdaj dali novega Ekipa Britanski kolesar Geraint Thomas ima spet pokal za zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Ne sicer originala, ki so ga ukradli na slavnostni prireditvi v Birminghamu oktobra, ampak kopijo, nadomesten pokal so mu prireditelji Toura v nedeljo izročili v oddaji britanske televizije.



