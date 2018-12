V ruskem Sankt Peterburgu so v nedeljo zabeležili nov ruski rekord v številu gledalcev na hokejski tekmi. Obračun za pokal Channel one med Rusijo in Finsko si je na Gazprom Areni, kjer sicer domujejo nogometaši Zenita, ogledalo kar 71.381 gledalcev. To je bil peti največji obisk hokejskih tekem v zgodovini.



