Protesti rumenih jopičev, ki že več tednov potekajo v Franciji, so se v različnih oblikah razširili že po vsej Evropi. V Franciji je kot kaplja čez rob že tako enormnih davčnih obremenitev proteste spodbudila napovedana višja obdavčitev bencina, zaradi različnih razlogov pa so ta konec tedna in v preteklih tednih protesti potekali tudi v Bruslju, Bilbau, Madridu, Beogradu in ponovno tudi v Parizu. ...