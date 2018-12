Vodja poslank in poslancev SDS Danijel Krivec ob 100 dneh vlade Marjana Šarca izpostavlja, da ocena dela vlade z naše strani ne more biti pozitivna ter da so bili predlogi, ki jih predlagamo v opoziciji in ki gredo v dobrobit državljank in državljanov, doslej zavrnjeni, nekateri celo z izgovorom, da so predlogi prišli s strani neprimernega predlagatelja.