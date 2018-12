Evropska sredstva za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture STAznanost Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša dobrih devet milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

