Mir zanetili tudi na Radiu Ognjišče Radio Ognjišče

Tudi v prostore Radia Ognjišče so skavti prinesli luč miru iz Betlehema. Gre za projekt, ki ga izvajajo Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, v sodelovanju z odraslimi skavti in skavti iz zamejstva....

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Peter Prevc

Jure Leben

Miro Cerar