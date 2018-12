Po šestih letih konec varčevanja na plečih staršev, otrok in družin SiOL.net Prvega januarja prihodnje leto bodo po šestih letih na področju družinske socialne politike odpravljeni vsi varčevalni ukrepi, določeni v zakonu za uravnoteženje javnih financ (Zujf). Omenjeni zakon, ki ga je državni zbor sprejel maja 2012, je spremenil določbe v približno 40 drugih zakonih, med drugim je posegel tudi v plače javnih uslužbencev in prejemke upokojencev. Preverili smo, kje so v času...

