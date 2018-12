V Maroku ubili dve mladi turistki SiOL.net V Visokem Atlasu so v ponedeljek našli trupli dveh mladih turistk iz Danske in Norveške, ki sta imeli prerezana vratova. Maroške oblasti so danes v zvezi z umoroma aretirali osumljenca, več jih še iščejo.

