Ponoči zagorelo večje gospodarsko poslopje na območju Radovljice Dnevnik Na območju Radovljice je ponoči zagorelo večje gospodarsko poslopje. Ogenj se je vnel na traktorju, od tam pa razširil še na ostale stvari v objektu in na sam objekt, ki je delno pogorel. V objektu so bili delovni stroji in živali,...

