Ulični umetnik in aktivist Banksy tokrat s skulpturo čolna z begunci zbira sredstva za pomoč migrantom. Skulptura prenatrpanega plovila je razstavljena v pop up trgovini, ki so jo v božičnem času odprli v središču Londona, da bi pomagali beguncem. Donatorji lahko za najmanj dva funta ugibajo težo kipa. Tisti, ki jo bo uganil, bo novi lastnik.