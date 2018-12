Med slovenskimi dijaki so vse bolj prisotne različne oblike nasilja, so sporočili iz Dijaške organizacije Slovenije. Vzgojno-izobraževalna ustanova bi morala biti prostor, kjer se mladostnik počuti varnega, a slovenske šole postajajo ravno nasprotno. V organizaciji so prepričani, da je medvrstniško nasilje treba razreševati pri njegovih temeljih.