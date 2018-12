V Južni Afriki zaradi obrezovanja umrlo najmanj 18 fantov RTV Slovenija V južnoafriški pokrajini Eastern Cape je umrlo najmanj 18 fantov, ki so se udeležili taborov obrednega obrezovanja. Fantje, stari od 17 do 20 let, so umrli zaradi različnih razlogov, med drugim zaradi dehidracije in sepse.

